Türkiye'de yıl boyunca en çok izlenen 10 filmden 5'i yerli yapımlar oldu. Rafadan Tayfa 4: Hayrimatör, en çok izlenen filmler arasında ilk sırada yer aldı. Gupse Özay, Aslı İnandık ve Yaren Özaydın'ın seslendirmelerini yaptığı, "Ters Yüz 2" ise en çok izlenenler sıralamasında ikinci oldu.

KOLPAÇİNO İLK 4'TE

"Lohusa" yılın en çok izlenen üçüncü filmi olarak kayıtlara geçti. "Kolpaçino 4 4'lük" en çok izlenen filmler arasında dördüncü sırada yer aldı. "Deadpool & Wolverine" en çok izlenen beşinci film oldu. Hırsız 4" en çok izlenenler listesine altıncı sıradan girdi. "3391 Kilometre"en çok izlenen yedinci film oldu. Yerli korku serisinin son yapımı "Siccin 7" en çok izlenen filmler arasında 10. sıraya yerleşti.