Oğulcan Engin’den nostaljik paylaşım

ŞarkıcI Çağlar Ökten ile mutlu bir evlilik sürdüren ünlü şarkıcı Seda Sayan, 62 yaşına girdi. Sayan'ın futbolcu Sinan Engin ile yaptığı evlilikten dünyaya gelen oğlu Oğulcan Engin, annesi için sosyal medyadan özel bir paylaşım yaptı. Oğulcan Engin, annesi Seda Sayan ile çocukluk yıllarına ait bir karesini sosyal medya hesabından takipçilerinin beğenisine sundu. Oğulcan Engin, kısa sürede yoğun ilgi gören paylaşımına "İyi ki doğdun kraliçem" notu düştü. Çok sayıda sosyal medya kullanıcısı tarafından beğeni toplayan paylaşımda Seda Sayan'ın gençlik hali dikkat çekti. Seda Sayan için "Körpecik anne", "Ne kadar güzel" yorumları yapıldı.