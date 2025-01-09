‘Gezi olaylarında biletimizi kestiler’

'Heredot Cevdet' tiplemesi ile milyonların hafızasına kazınan ünlü karikatürist, senarist ve oyuncu Hasan Kaçan, 2013 yılındaki Gezi Parkı olaylarına karşı çıkanların dizi ve sinema sektöründen dışlandıklarını söyledi. Amacı ağaç ve çevreyi korumakmış gibi gözüken sözde özgürlük tepkisini o süreçte kalkışma olarak değerlendiklerini ve o dönem Başbakan olan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüştüklerini anlatan Kaçan, "Gezi hadiselerinde biz bunu bir özgürlük tepkisi olarak değil, bir kalkışma olarak değerlendirdik. Devletimizin tarafında yer aldık. Hatta o dönem Necati Şaşmaz ile ben, rahmetli Erol Olçok tarafından davet edildik ve Sayın Başbakan ile sanatçı olarak konuşmaya gittik" dedi.

'CENAZEYE ÇEVİRİRİM'

Devletin yanında olduğu için bugünlerde iş yapamadığını söyleyen Kaçan "Biz orada devletin yanında yer aldık. Sanat ekonomisini oluşturan networkün içinde biletimiz cart diye kesildi. O günden itibaren bizim özel sektöre herhangi bir şey yapabilme imkanımızkalmadı. Vay böyle mi yaptın? O zaman seni mesleki olarak cenazeye çeviririm. O zamandan bu zamana Türkiye'nin en büyük starlarından biri olarak değerlendirilen Necati Şaşmaz'ın ürettiği bir iş olmamıştır. Ürettirmezler, yaptırtmazlar, çizdirtmezler, çektirtmezler" diye konuştu.