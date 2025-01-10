Gösteri dünyasının Ayşe Baronu

Televizyon ve sinema sektöründe kurulan korku imparatorluğu iddiaları rekabet Kurulu'nu harekete geçirdi. Kurum Rekabetin Korunması Hakkında Kanunun ihlal edildiği gerekçesiyle 21 şirket hakkında soruşturma başlattı. Hakkında soruşturma açılan kast ve menajerlik şirketleri arasında öne çıkan ise Ayşa Barım hakkındaki iddiaların temelinde ise, Barım'ın yalnızca kendi istediği kişilerin önünü açtığını, himayesinde çalışan ünlüleri kendisini dinlemediği takdirde piyasadan sileceği yönünde tehdit ettiğine dair iddialar yer alıyor.

GEZİ'NİN BAŞ KAHRAMANLARINDAN

Adı Gezi Olaylarında geçen Ayşe Barım hakkında çıkan tekelleşme iddialarına şirketi ID İletişim üzerinden bir açıklama ile yanıt verdi. Şirketin açıklamasına ilk destek Hazal Kaya'dan geldi. Barım'a yönelik eleştirilere ateş püsküren Hazal Kaya'nın paylaşımının ardından menajerliğini üstlendiği sanatçılar da bir bir destek mesajı yayınladı. İD İletişim bünyesindeki Ezgi Mola, Mert Yazıcıoğlu gibi isimler sosyal medya hesaplarından Hazal Kaya'nın yaptığı paylaşımla tepki gösterdi. ID İletişim bünyesinde bulunan Ahmet Rıfat Şungar, Ali Atay, Alp Navruz, Aslı Enver, Bensu Soral, Berkay Ateş, Birce Akalay, Birkan Sokullu, Bülent İnal, Caner Cindoruk, Ceyda Düvenci, Devrim Özkan, Devrim Yakut, Dolunay Soysert, Ece Sükan, Ekin Koç, Erkan Can, Esra Bilgiç, Fahriye Evcen, Fatih Akın, Fatih Artman, Hakan Kurtaş, Halit Özgür Sarı, Hande Erçel, Hümeyra, İbrahim Selim, İpek Bilgin, Lale Mansur, Mehmet Günsür, Mehmet Kurtuluş, Merve Dizdar, Metin Akdülger, Miray Daner, Nehir Erdoğan, Nejat İşler, Nur Fettahoğlu, Okan Yalabık, Oktay Çubuk, Pınar Deniz, Rıza Kocaoğlu, Selma Ergeç, Serkan Altunorak, Su Burcu Yazgı Coşkun, Şükrü Özyıldız, Taro Emir Tekin ve Zafer Alg ise sessizliğini koruyan sanatçılar oldu.

"YİNE MAGAZİN ÇUKURUNA DÜŞTÜK"

Ayşe Barım'a destek veren sanatçıların karşısında bazı sanatçılar ise Rekabet Kurulu'nun incelemesine destek verdi. Didem Uzel'in ardından Afra Saraçoğlu, Burcu Biricik, Farah Zeynep Abdullah ve Yeşim Salkım gibi bazı ünlüler de sosyal medya hesaplarından gösteri dünyasındaki tekel iddialarını doğrular nitelikle paylaşımlar yapmaya başladı. Bergüzar Korel'in "Nerede kadın dayanışması" notuyla paylaştığı ID İletişim'in açıklamasına Farah Zeynep Abdullah "Kadın dayanışması ha bütün kadınlar eşittir ama bazıları diğerlerinden daha eşittir arkadaşlar şaka maka hönkürtmeyin" diyerek tepki gösterdi.

Burcu Biricik, "Şu an sektördeki tekelleşmeyi, nasıl domine edildiğini, mesleği etiği ahlakı, bu koca sektörde var olmaya, nefes almaya, mesleğini icra etmeye çalışan fakat bir türlü fırsat yaratılamayan, yaratılamadığı gibi köstek de olunan onlarca yetenekli sektör insanını, o koca pastanın dilimlerini sürekli olarak kimlerin paylaştığını konuşmamız gerekirken biz yine magazin çukuruna düştük" ifadelerini kullandı. Biricik'e destek Afra Saraçoğlu'ndan geldi. Yeşim Salkım ise iddialara hiç şaşırmadığını söyleyen paylaşımıyla tartışmadaki yerini belli etti.

İŞTE AYŞE'NİN DESTEKÇİLERİ

Serenay Sarıkaya

Hazal Kaya

TEPKİ GÖSTEREN ÜNLÜLER

Yeşim Salkım

Burcu Biricik

Afra Saraçoğlu

PLATFORM DA TEKELİNDE

Ayşe Barım hakkındaki iddiaları bir ileri seviyeye taşıyan isim ise Yazar ve Yönetmen Ali Aydın oldu. Ünlü sinema ve dizi platformunda (Netflix) işlerin nasıl yürüdüğünü ve Barım'ın platformdaki gücünü anlatan Aydın, bazı suçların üstünün kapatıldığını da iddia etti. Ünlü yazar ve yönetmen Aydın, paylaşımlarını şu sözlerle sonlandırdı: "Nasıl da haysiyetsizce, onursuzca, hukuksuzca çeteleşmişsiniz! Bütün bu rezillikleri bilip de susan kim varsa onlarla da muhatap olmak istemiyorum. Benden uzak durun, çünkü onurumla yaşamaktan başka gayem yok. Paranız, sahtekarlığınız, hukuk tanımazlığınız sizin olsun!"

İŞTE SÖZ KONUSU 21 ŞİRKET

Hakkında soruşturma açılmasına karar verilen dernek ve şirketlerin isimleri şöyle:

KAST Ajansları Derneği,

ABDULLAH Bulut Menajerlik İletişim Dan. Ltd. Şti.

ASİYE Değirmenci Menajerlik ve Film Yapım Ltd. Şti.

BLACK Listt Menajerlik Halkla İlişkiler ve Org. Hiz. Tic. Ltd. Şti.

CEMİLE Yaprak Atış

DENİZ Tüney Tanıtım Turizm Halkla İlişkiler ve Pazarlama Ltd. Şti.

ERBERK Kast Prodüksiyon ve Tic. Ltd. Şti.

ICON Talent Org. Yap. San. ve Tic. Ltd. Şti.

ID İletişim Danışmanlık AŞ

KAHRAMAN Özden Talent Management

NİMET Atasoy AŞ

PEOPLE Fotomodel Prodüksiyon ve Tic. Ltd. Şti.

PERAMA Görsel Sanatlar Org. Yapım ve Tic. Ltd. Şti.

PERSONA Sanat İletişim Hiz. Ltd. Şti.

RENDA Güner Film Yapım Tanıtım Hiz. Tic. Ltd. Şti.

SÖKMEN Ajans Reklamcılık ve Turizm Ltd. Şti.

ŞOGEN Film Müzik Prd. Org. Gıda San. ve Tic. Ltd. Şti.

TALENTO Menajerlik Tic. Ltd. Şti.

TB Sanatsal Yetenek Yön. Ve Dan. Ltd. Şti 20. Vodvil Prodüksiyon ve Menajerlik Hiz. San. Tic. Ltd. Şti.

YÜZDEYÜZ Oyunculuk Seslendirme Prodüksiyon Ltd. Şti.