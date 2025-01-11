İzmir Devlet Senfoni Orkestrası Çin konserlerine devam ediyor

İzmir Devlet Senfoni Orkestrası, Çin turnesi kapsamında 6. kez sahneye çıktı. Çin'in Xiamen şehrindeki Gulangyu Concert Hall'da sahneye çıkan senfoni orkestrası uzun süre ayakta alkışlandı. Konsere T.C. Dışişleri Bakanlığı Guangzhou Başkonsolosu Kaan Başkurt da katıldı. Konserde Sergey Rahmaninov'un piyano konçertosu Paganini'nin Bir Teması Üzerine Çeşitlemeler ile Johann Strauss'un Valsler'inden parçalar icra edildi. Çinli bestecilerden eserlerin ve Türk besteci Ferit Tüzün'ün Çay'da Çıra eserinin de izleyiciyle buluştuğu konsere Çinli müzikseverler ve Pekin'de yaşayan Türk vatandaşları ilgi gösterdi. Orkestra Müdürü Özge Tanrıver, "Çinli seyirciler bizi sıcak ve meraklı gözlerle karşıladı" diye konuştu.