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Soruşturma genişliyor! Sarıkaya ifade verecek

Magazin dünyasını sarsan menajer skandalı ile ilgili yeni detaylar gelmeye devam ediyor. ID İletişim’in kurucusu ve ortağı olan menajer Ayşe Barım hakkında geçtiğimiz hafta ortaya atılan iddialar ve ihbarlar sonucu başlatılan soruşturmada, ünlü oyuncu Serenay Sarıkaya ‘tanık’ sıfatıyla ifadeye çağrıldı.

HABER MERKEZİ

Giriş Tarihi: Gazete

Soruşturma genişliyor! Sarıkaya ifade verecek

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca dizi ve film sektöründe tekellleşme ve vergi kaçırma iddialarına ilişkin oyunculuk ajansları ve menajer Ayşe Barım hakkında 10 Ocak'ta başlatılan soruşturma genişletiliyor. Barım hakkında, sosyal medya platformlarındaki haberler ihbar kabul edilmişti. Söz konusu iddialarda, Barım'ın reklam aşkı anlaşması için bir iş adamından 5 milyon dolar para aldığı, sektörde tekelleşmeye neden olduğu dile getirilmişti. Ayşe Barım'ın kendisine karşı çıkan oyuncuları piyasadan uzaklaştırdığı da öne sürülürken, 'Çalışma hürriyetinin ihlali' ve 'şantaj' suçlarından yürütülen soruşturmada, Barım hakkında yurt dışına çıkış yasağı kararı verilmişti. Soruşturma kapsamında, Ayşe Barım'ın hesap hareketleri inceleme altına alındı.

DİĞER İKİ İSİM DE ÇAĞIRILACAK

İddiaların odağındaki oyuncu Serenay Sarıkaya ise, tanık sıfatıyla ifade verecek. Soruşturma kapsamında önümüzdeki günlerde şarkıcı Mert Demir ile menajer Ayşe Barım'ın da ifadeye çağrılması bekleniyor.

Soruşturma genişliyor! Sarıkaya ifade verecek

BİR OYUNCU DAHA KONUŞTU

Genç kuşak oyunculardan Algı Eke de, Ayşe Barım yüzünden işinden olduğunu söyledi. Eke "'10 Saniye' diye bir oyun oynadım. Barım, oynadığımız oyunun haklarını yazarından aldı, kendi oyuncularıyla film yaptı. Zaten bu bir tiyatroydu. Erdi Işık yazmıştı, sonra haklarını Ayşe Hanım'a sattı. Ayşe Hanım da kendi iki oyuncusunu oynattı" dedi.

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