5 milyon dolarlık aşk savcı karşısına çıktı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, dizi sektöründe tekelleşme ve bazı oyuncuların menajerliğini yapan Ayşe Barım hakkında sosyal medya platformlarında yer alan iddiaların ihbar kabul edilip, maddi gerçeğin ortaya çıkartılması için resen başlatılan soruşturma sürüyor. Ünlü oyuncu Sarıkaya ile şarkıcı Mert Demir'in yaşadığı birlikteliğin gerçek olmadığı, reklam aşkı için bir iş adamından ikiliye, Barım üzerinden 5 milyon dolar verildiği iddia edilmişti. Barım'ın menajerliğini yaptığı oyuncu Sarıkaya, 'tanık' sıfatıyla ifade vermek için savcılığa geldi. Talimat Bürosu'nda yaklaşık 30 dakika kalan Sarıkaya, kendisini bekleyen basın mensuplarına yaptığı açıklamada, hakkındaki iddiaların iftira olduğunu savundu.

ERİŞİM ENGELİ İSTEDİ

Gerçek dışı iddiaların son bulması için ifadesine başvurulduğunu belirten Sarıkaya, "Hiçbir problem yok. Benim adıma yönlendirilen bütün iddialar, iftiralarla alakalı ben de hukuki bir süreç başlatacağım. Şu an soruşturma kapsamında olduğu için başka söyleyebileceğim bir şey yok" dedi. Sarıkaya, "İtibar zedelenmesi mi var? Bu konuda ne söylemek istersiniz?" sorusu üzerine, "Şüphesiz ki dişimle tırnağımla bugünlere gelmişim. Bir itibarsızlaştırma çabası sorun değil. Böyle olmaz bu işler. Zaten açık, net bir şekilde gerçek ortada. O yüzden ifademizi verdik, gidiyoruz" diye konuştu. ID İletişimin kurucusu olan ve birçok ünlü oyuncunun menajerliğini yapan Barım, sektörde tekelleşmeye neden olduğu iddialarıyla gündeme gelmiş, kendisine karşı çıkan oyuncuları piyasadan uzaklaştırdığı öne sürülmüştü. Soruşturma kapsamında Barım'a yurt dışına çıkış yasağı konulmuştu. Barım ise çıkan haberler sonrası ilk hamlesini yaparak hakkında çıkan haberlere erişim engeli getirmesi talebinde bulundu. Ancak Sulh Ceza Hakimliği, Barım'ın bu talebini reddetti.