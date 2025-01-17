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Haberler Sarmaşık Heyecan dolu yeni bölümüyle nefes kesti! Kuruluş Osman zirvede

Heyecan dolu yeni bölümüyle nefes kesti! Kuruluş Osman zirvede

HABER MERKEZİ

Giriş Tarihi: Gazete

Heyecan dolu yeni bölümüyle nefes kesti! Kuruluş Osman zirvede

Atv'nin izlenme rekorları kıran efsane dizisi 'kuruluş osman', %7,49 reyting, %18,10 izlenme payı elde ederek tüm kişiler kategorisi'nde günün en çok izlenen yapımı olarak birinci sıraya yerleşti. Dizinin geçtiğimiz Çarşamba yayınlanan bölümünde ise Ulugan'ın tuzağına düşen Osman Bey Moğolların su kuyularını zehirlediğini öğrendi. Panzehir karşılığında Ulugan'a biat etmesi istenen Osman Bey; milletinin hayatı ve devletinin geleceği için Ulugan'ın teklifini kabul etmek zorunda kaldı. Boynuna bir zincir vurulup Türk yurtlarında dolaştırılan Osman bey bu hengameden kurtulmak için bir oyun kurdu. Altugan tarafından işkence gören Orhan Bey babası Osman Bey gibi Ulugan'a blat etmeye zorlandı.

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