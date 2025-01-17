Sektördeki oyunculara eleştiri: ‘Kimse tek başına kral olmaz

Gülçin Santarcıoğlu, son günlerde dizi sektöründe tekelleşme ve menajer Ayşe Barım iddiaları hakkında konuştu. Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Santarcıoğlu, sadece Ayşe Barım'a değil, oyuncu arkadaşlarına da sitem etti.

'PAYINIZA İŞ DÜŞMEZ'

Tekelleşme üzerine açıklama yapan Gülçin Santırcıoğlu, "Sektörde hakkıyla varolan ve aldığı parayı tırnaklarıyla kazıyan yüzlerce kamera önü ve arkası insanla çalıştım. Aslında bence çoğunluk bu insanlardan ibaret. Tekelleşme yok mu? Elbette var. Ayşe Barım dışında bir menajerle çalışmak kafadan ikinci lig oyuncusu olmakla eş değer bilinir. Aslında bir açıdan da oradan seken iş olmadan, payınıza iş düşmez" dedi. Kendi yaşadığı olaylardan da bahseden Gülçin Santırcıoğlu, "Kendi halinde bir menajer havasında olan ve 14 yıl çalı��tığım hemcinsimden bile gördüğüm mobbingi kendime ancak son yıllarda itiraf edebildim. Ayşe Barım nasıl tek başına güçlü olsun? Onun lafına hayır diyemeyenler kim? Mama olma mevzularını bilemem orada değilim. Kimseyi koruma ve suçlama değil derdim. Kimse tek başına kral olmaz, elbet teba lazım. Olduğum halden memnun olan biri olarak soruyorum: Gaza gelecekseniz, sadece Ayşe Barım üzerinden değil onun lafının üzerine laf söyleyemeyenlere de bakın" dedi.

HEP AYNI İSİMLER!

Son yılların popüler işlerine bakıldığında, pek çok işte Barım'ın menajerliğine bağlı isimlerin başrol oldukları dikkat çekiyor. Serenay Sarıkaya, Merve Dizdar, Ezgi Mola, İbrahim Selim ve Şükrü Özyıldız, Birkan Sokullu, Mehmet Günsür, Bergüzar Korel, Halit Ergenç, Okan Yalabık, Fatih Artman, Birce Akalay, Miray Daner, Metin Akdülger, Ahmet Rıfat Şungar, Aslıhan Gürbüz gibi isimler Ayşe Barım'ın menajerliğini yaptığı oyuncular arasında yer alıyor. Öte yandan 2024 Yılın Yıldızları Ödül Töreninde, Serenay Sarıkaya, ödülünü almak için sahneye çıktığında "Yine ben, yine ben, yine ben" diyerek haykırmıştı.