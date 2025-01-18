Ayşe Barım’ın oyuncu karnesi!

Oyunculuk sektöründe tekelleşme iddialarıyla hakkında soruşturma başlatılan menajer Ayşe Barım kadar onunla çalışan ve çalışmayanlar arasındaki çatışmalar da gündemi meşgul ediyor. Menajerliğini yaptığı isimlerin çoğu Barım'ı savunurken bazıları da sessizliğini korumaktan yana. Barım'ı savunan isimlerin bir proje biter bitmez diğerine başlayan ve piyasada en çok konuşulan isimler olduğu da dikkatleri çeken ayrıntılar arasında. Türkiye'nin en çok tanınan ve yüzyerini sürekli ekranda görmeye alışık olduğumuz ünlülerin yaptığı işler iddiaları ispatlar nitelikte. İşte ID Menajerlik'in sanatçıları...

SERENAY SARIKAYA:

Serenay Sarıkaya, Altın Kelebek Ödülleri'nde "En İyi Kadın Oyuncu" ödüllerinin sahibi oldu. Sarıkaya, Alice Müzikali'nde Alice'i canlandırdı.

EZGİ MOLA:

Ezgi Mola, Arkadaşım Hoşgeldin ve Kocan Kadar Konuş gibi TV ve sinema yapımlarında başrolde yer aldı. Ezgi Mola, Alice Müzikalinde Kraliçe rolünü üstlendi.

ASLI ENVER:

Aslı Enver, 2007 yılında "Kavak Yelleri" dizisiyle adını duyurdu. Enver, "Suskunlar", "İstanbullu Gelin" gibi birçok dizi ve filmde yer aldı.

HALİT ERGENÇ:

Opera ve Müzikal Bölümü'nden mezun olan Halit Ergenç, dünya çapında izlenen pek çok Türk dizisinin başrolünde yer aldı.

BİRCE AKALAY:

2007'de oyunculuk kariyerine ufak rollerle başlayan oyuncu, asıl çıkışını Yer Gök Aşk adlı dizide Havva karakteriyle yaptı.

MERVE DİZDAR:

Merve Dizdar, Nuri Bilge Ceylan'ın Kuru Otlar Üstüne filmiyle, Cannes Film Festivali'nde "En İyi Kadın Oyuncu" ödülünü alan ilk Türk oldu.

HAZAL KAYA:

Hazal Kaya, pek çok TV dizisinde ve sinema filminde başrol performansıyla yer aldı. Bu projeler arasında en çok bilinenler Aşk-ı Memnu, Adını Feriha Koydum ve Bizim Hikaye yer aldı.

BERGÜZAR KOREL:

İlk dizi rolünü 1998'de Kırık Hayatlar'da aldı. 2006'da Binbir Gece dizisinde Şehrazat Evliyaoğlu rolüyle büyük bir çıkış yaptı. Bu rolüyle 2006 Altın Kelebek En İyi Kadın Oyuncu Ödülü'nü kazandı.

NEJAT İŞLER:

2008 yılında rol aldığı Yumurta ile 40. SİYAD Ödülleri En İyi Erkek Oyuncu ve 13. Türkiye Almanya Film Festivali En İyi Erkek Oyuncu ödüllerini aldı.

ALİ ATAY:

Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Devlet Konservatuarı Tiyatro Bölümü'nden mezun oldu. Leyla ile Mecnun'da canlandırdığı Mecnun Çınar karakteriyle büyük bir başarı yakaladı. Aynı ekibin çektiği Ben de Özledim dizisinde rol aldı.