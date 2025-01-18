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Perşembe gününün en çok izleneni Esra Erol’da

HABER MERKEZİ

Giriş Tarihi: Gazete

Perşembe gününün en çok izleneni Esra Erol’da

Gönüllere taht kuran program Esra Erol'da Kantar Medya'dan alınan verilere göre 16 Ocak Perşembe gününün en çok izlenen programı oldu. Hafta içi her gün atv'de yayınlanan, birbirinden farklı hikâyeleri ekranlara taşımaya devam eden Esra Erol'da, gün içerisinde yayınlanan 100 programın yer aldığı reyting ölçümünün Tüm Kişiler kategorisinde %6,89 izlenme oranı ve %27,36 izlenme ilk sıraya yerleşti.

'BABA ORTAYA ÇIK'

Esra Erol'danın geçtiğimiz Perşembe yayınlanan bölümünde programa Edirne'den katılan Orkun Bey annesi ile yayına çıktı. Orkun "Babam çocuğu olduğumu kabul etmiyor. Benim de bir çocuğum var büyüdüğünde bana dedem kim diye sorduğunda ben ona dedesini göstermek istiyorum Allah rızası için çık" diyerek babasına seslendi.

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