İzmirliler Aleyna’ya doyamadı

POP müziğin genç isimlerinden Aleyna Tilki, hafta sonu İzmir'de konser verdi. Bornova'da bir mekanda sahneye çıkan Tilki, güler yüzlü hali ve enerjisiyle renkli bir geceye imza attı. Konserine sakin parçalarla başlayan ünlü şarkıcı, bir süre sonra "Sizi yeterince dinlendirdim. Artık konserin bu aşamasından sonra oturmak yok. Gerçekten durmak yasak. Beraber atlayıp, zıplayıp eğlenmemiz gereken parçalara hızlı bir geçiş yapıyorum. Son enerjinizi görmek istiyorum" diyerek tempoyu yükseltti. Her şarkıda ritmi daha da artıran güzel şarkıcı, İzmirlileri adeta coşturdu. 1 saat sahnede kalan Aleyna, geceyi sonlandırınca sevenlerini üzdü. Konserin bu kadar kısa sürmesini beklemeyen hayranları, alkış ve ıslıklarla tezahürat yapsa da genç popçu sahneye geri dönmedi.