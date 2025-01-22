‘İşin içinde Ermeni lobisi var’

Yıllar önce oyunculuğu bırakarak Amerika'da TIR şoförlüğüne başlayan eski oyuncu Tolga Karel, Ayşe Barım hakkındaki tekelleşme iddialarına farklı bir boyut getirdi.

Ermeni lobisi ve Amerikan sermayesine işaret eden Karel, şaşırtıcı açıklamalar yaptı. Karel "İşin içinde büyük güç odakları var. İki Türk yapımcı daha ağın içinde yer alıyor. Bunların hepsi özel seçilmiş kişiler. İşin içinde Amerika sermayesi ve Ermeni lobisi var. O yüzden Disney, Netflix ve Amazon Türkiye'de. Bu ağın içinde iki Türk yapımcı daha var. Hepsinin Los Angeles'da evi bulunuyor, senede iki kere mutlaka orada toplanıyorlar. Bu basit bir menajer meselesi değil. Türk toplumunu tekrar dizayn etme hareketi. Aynı şeyi Güney Kore'de yaptılar. Güney Kore'de toplum ahlakı paramparça" açıklamasını yaptı.

Ayşe Barım

Oyuncu Deniz Işın ise mağdur olarak savcılığa verdiği ifadede şaşırttı. Işın'ın ifadesinin ardından kimseden şikayetçi olmadığı öğrenildi. Daha önce Barım tarafından engellendiğini iddia eden Işın'ın ifadesinde bunu reddetmesi, korkutuldu iddialarını gündeme getirdi. Işın ifadesinde, "İsmi geçen şahıs tarafından işime engel olunması söz konusu değildir" dedi.