ABD’den telefon yağıyor: Barım’ı bırakın

Oyunculuk sektöründeki tekelleşme soruşturması, gündemdeki yerini koruyor. Yıllar önce oyunculuğu bırakarak ABD'de TIR şoförlüğü yapan Tolga Karel'in, Ayşe Barım konusuna farklı bir boyut getirerek işin ucunda Ermeni lobisi ve ABD sermayesinin olduğunu söylemesinin ardından, yeni bir iddia daha gündeme geldi.

"GÜÇ ODAKLARI VAR"

Buna göre, tekelci menajerin kurtarılması ile ilgili Türk yetkililere Amerika Birleşik Devletleri'nden telefon yağıyor. ABD'li yetkililerden gelen telefonlar ile Ayşe Barım'ın aklanması sağlanmaya çalışılıyor. Aslında gerçekleştirilmek istenenin Türk toplum yapısının değiştirilmesi olduğuna dikkat çeken Tolga Karel, şunları söylemişti: "İşin içinde büyük güç odakları var. İki Türk yapımcı daha ağın içinde yer alıyor. Bunların hepsi özel seçilmiş kişiler. İşin içinde Amerika lobisi ve Ermeni sermayesi var. O yüzden Disney, Netflix ve Amazon Türkiye'de. Hepsinin Los Angeles'ta evi bulunuyor, senede iki kere mutlaka orada toplanıyorlar. Bu basit bir menajer meselesi değil. Türk toplumunu tekrar dizayn etme hareketi. Aynı şeyi Güney Kore'de de yaptılar. Bakın, şimdi Güney Kore'de toplum ahlakı paramparça vaziyette."

GERİ ADIM ATTI

Öte yandan geçtiğimiz günlerde "Ekmek aslanın değil, Ayşe Barım'ın ağzında" paylaşımıyla konuya dahil olan Nedim Saban da ifadeye çağrıldı. Soruşturma kapsamında Deniz Işın da mağdur sıfatı ile ifade vermiş ancak paylaşımlarının aksine mağdur olmadığını söyleyip, şikayetçi olmadığını belirtmişti. Işın'ın bu geri adımı ise 'korkutuldu' yorumlarına neden oldu.