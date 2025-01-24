Dünyanın gözü Bir Gece Masalı’nda

Atv'nin Salı akşamları milyonları ekran başına toplayan yapımlarından Bir Gece Masalı, Content Americas Fuarı'nda Panama'ya satıldı. ATV Distribution, Panama'da yayın yapmakta olan TVN kanalıyla, Content Americas 2025 fuarında başarılı bir anlaşmaya imza attı. Türkiye'de ve yurt dışında adından sıkça söz ettiren Bir Gece Masalı (The Nightfall) dizisi, TVN kanalı tarafından satın alındı. Burak Deniz ve Su Burcu Yazgı Coskun'un başrollerini paylaştığı Bir Gece Masalı, gizem, drama, gerilim ve aşkı ustaca harmanlayan yapısıyla, etkileyici hikayesi ve yüksek prodüksiyon kalitesiyle dünya çapında büyük ilgi topladı. Mahir ve Canfeza'nın sürükleyici hikâyesini anlatan dizi, yakında Panama'daki TVN izleyicileriyle buluşacak.