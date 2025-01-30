Hülya Avşar sinemaya döndü

Arkadaşlığın gücünü aşkla buluşturarak beyazperdeye taşıyan Aşkın Dünkü Çocukları , çocukluk aşkı Isabel ile yıllar önce ayrı düşen, zamanla inatçı, aksi ve yalnız bir adama dönüşen Arif'i ve hayatına giren Gürcü çocuk Nodiko'nun etkisiyle Arif'in yaşadığı pozitif değişimi işliyor. Gösterim öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtlayan oyuncu ve şarkıcı Hülya Avşar, sinemanın önemine işaret ederek, "Sinema için söylenecek o kadar güzel şey var ki hayatta. Filmin kahrını en çok, burada gördüğünüz bu arkadaşlarımız çekti. Her şeyiyle muhteşem bir film oldu. İçinde çok değişik duygular taşıyor. Herkese hitap ediyor. Herkesin kendini bulabileceği, eğleneceği, aynı zamanda hüzünleneceği bir film oldu" ifadelerini kullandı.

"GEÇMİŞE DÖNDÜK"

Sanatçı Uğur Yücel, ortaya çıkan filme ilişkin memnuniyetini dile getirerek, "Ünye'de çok güzel günlerimiz geçti. Benim iyi anılarım var. Ekip çok iyiydi. Oyuncular çok lokum insanlar. Güzel günler geçirdik" değerlendirmesinde bulundu. Filmde "Arif" karakterine hayat veren Yücel, Arif'in uzun yıllar sevdiğini beklediğini belirterek, "Bir kadına 30 senemizi verdik biz. Aşk günlük bir şey değil. Aşk gönül işidir. Beklersin. Bu evlatlar oynadı benim ve Hülya'nın gençliğini. Filmde de böyle kesitler var bunlarla ilgili. Esasen ben aşka yenik düşen bir adamım" şeklinde konuştu. Oyuncu Derya Baykal senaryonun çok naif, çok güzel bir aşkı anlattığını aktararak, "Çocukluğumuza götürüyor. Biraz bizi hüzünlendiriyor. Hepimiz çocukluk arkadaşıyız rol icabı ve çocukluğumuza dönüyoruz. O çocukluk hiç bitmiyor. Kimimiz üzülüyor, kimimiz seviniyoruz ama neticede arkadaşlık, dostluk kazanıyor." diye konuştu. Yapımda ayrıca Derya Alabora, Bilge Şen, Ümit Çırak, Ali Düşenkalkar, Goncagül Sunar, Mustafa Kırantepe, Meral Çetinkaya, Yıldıray Şahinler, Mustafa Şimşek ve Elif İskender de rol aldı. Film 31 Ocak'ta vizyona girecek.