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Çizgi karakterlerin sesi hayatını kaybetti

Tiyatro oyunculuğunun yanı sıra televizyon, sinema ve seslendirme çalışmalarına imza atan sanatçı Sezai Altekin, 79 yaşında hayatını kaybetti. Emekli olduktan sonra Muğla’nın Bodrum ilçesine yerleşen Altekin, dün Gündoğan’da gözyaşları arasında son yolculuğa uğurlandı.

OSMAN AKÇA

Giriş Tarihi: Gazete

Çizgi karakterlerin sesi hayatını kaybetti

Unutulmaz çizgi film karakterleri "Şirin Baba", "Bugs Bunny" ve "Barni Moloztaş"a sesiyle hayat veren sanatçı Sezai Altekin, yaşamını yitirdi. Altekin hayatı boyunca 50 tiyatro oyunu, 6 film ve 20'ye yakında dizide rol aldı. Usta oyuncu, 1946'da İstanbul'da doğdu. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları bünyesine 1966'da katılan sanatçı, emekli oluncaya kadar görevini sürdürdü.

Çizgi karakterlerin sesi hayatını kaybetti

'YATTIĞI YER İNCİTMESİN'

Emekli olduktan sonra ailesi ile Muğla'nın Bodrum ilçesine yerleşen Altekin, dün Bodrum Gündoğan'da son yolculuğuna uğurlandı. Oyuncu, yapımcı ve yönetmen Nedim Saban ise sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda, Altekin'in vefatından dolayı duyduğu üzüntüyü dile getirdi. Saban, "Ne kadar üzgünüm. Daha geçen gün iyi haber gelmişti oysa. O büyük aktörle Halide Edib'in 'Maske' ve 'Ruh' oyununda çalıştım. O çocuk ruhlu büyük yürekle sofralarda kahkahaları paylaştım. Şanslıydım. Yattığı yer incitmesin" ifadelerini kullandı.

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