Stüdyoda gözyaşları sel oldu! 35 yıllık hasret son buldu

ATV ekranlarında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programına 13 yaşında doğum yaptığı zaman evladı kayınvalidesi tarafından hastaneye bırakılan Hassi Akpınar'ın hayat hikayesi damga vurmuştu. Acılı kadının yüzü dün canlı yayında güldü. Hassi'nin 35 yıldır akıbetini bilmediği oğlu bulundu. Canlı yayına katılan evlat ve annesinin kavuşması stüdyoda duygusal anların yaşanmasına neden oldu. 7 evladından 3 tanesiyle stüdyoya gelen Hassi'nin, 35 yıl önce hastaneye terkedilen ve 'Erbay Güneş' adıyla bir yurda verilen oğlu bulundu. Evlatlık alındıktan sonra adı 'Yusuf' olarak değiştirilen çocuk, canlı yayına katıldı.

'ARTIK İKİ ANNESİ VAR'

Anne Hassi'nin heyecandan tansiyonu yükseldi. Yusuf ise devlet memuru olduğu için yayında yüzünü göstermeyi tercih etmedi. Stüdyoda gözyaşları sel oldu. Yusuf'u büyüten anneye seslenen Hassi 'Ben kendi çocuklarımı bile sana getireceğim, sana anne desinler. Ben onu senden almam artık iki annesi var' dedi.