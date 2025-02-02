ATV yeni yılda da birinci

ATV, Türkiye'nin en çok izlenen televizyon kanalı olma unvanını son 9 yıldır elinden bırakmıyor. Kantar Medya'dan alınan verilere göre atv, 2025'e birincilikle başlayarak Ocak ayında en çok izlenen televizyon kanalı oldu. 31 yıldan beri imza attığı ilklerle, televizyon izleyicisinin tutkunu olduğu dizileriyle, reyting rekorları kıran programlarıyla Türk televizyon tarihine damgasını vuran, pek çok ilke imza atan televizyon kanalı olmaya devam ediyor.

PROGRAMLAR ZİRVEYE TAŞIDI

Reyting rekorları kıran dizi ve programlarıyla yılların birincisi olan atv, Ocak ayında Tüm Gün- Tüm Kişiler, Tüm Gün-AB ve Tüm Gün-20+ABC1 kategorilerinde aldığı izlenme oranlarıyla birinci oldu. Kaliteden ödün vermeden zirvede kalan atv, en çok izlenen kanal olma unvanını bu yıl da taşımaya devam ediyor. atv'yi ilgiyle takip edilen, sabah kuşağının reyting rekorları kıran ve milyonları ekrana kilitleyen Müge Anlı ile Tatlı Sert, gönüllere taht kuran program Esra Erol'da, gündemin nabzını tutan haber programları atv Ana Haber Bülteni, atv Gün Ortası, Kahvaltı Haberleri, atv'de Hafta Sonu, dünyanın en çok kazandıran ve izlenen bilgi yarışması Kim Milyoner Olmak İster, Mahir ile Canfeza'nın zorlu aşk yolculuğunu anlatan Bir Gece Masalı zirveye taşıdı.