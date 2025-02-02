İzmir’de ünlü isimlerle iyilik gecesi

İzmir depreminde, 2020 yılında vefat eden Sayra ve Çınar Alpgündüz anısına sosyal sorumluluk projeleri için kurulan Sayra ve Çınar Vakfı, öğrenciler yararına İzmir'de bir gece düzenlendi. Vakfın kurucusu ve aynı zamanda ikizlerin annesi olan Tülin Batmaz öncülüğünde hayata geçirilen "Enkazdan Doğan İyilik İkizim" hareketi kapsamında İclal Aydın ve Merve Özbey birlikte sahne aldı.

20 ÖĞRENCİYE BAĞIŞLANACAK

Başarılı yazar ve aynı zamanda Batmaz'ın kuzeni olan İclal Aydın, etkinliğin sunuculuğunu üstlenirken, sevilen popçu Merve Özbey de hem sohbete ortak oldu hem de söylediği şarkılarla renk kattı. Tülin Batmaz, "Çocukların hayatına dokunmak için tüm gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz. Vakfımızın 2. yıl dönümünde, evlatlarım Sayra ve Çınar'ın doğum gününün yaklaşması sebebiyle, hediyelerini başka çocuklarımızla paylaşmak için özel bir gece düzenlemek istedik. Eğer yaşasalardı bugün 20 yaşında olacaklardı. O sebeple bu gecenin gelirini 20 öğrencimize bağışlayacağız" dedi.

'DAĞ GİBİ BİR KADIN

Şarkıcı Merve Özbey ise şöyle söyledi: "Tülin Hanım beni davet ettiğinde, ben de bir anne olarak ilk şunu sormak istedim: 'Siz nasılsınız?" Karşımda dağ gibi bir kadın gördüm. Yasını tamamen mutluluğa çeviren ve bununla hayata tutunan bir kadın olduğunuz için sizinle gurur duyuyorum. Sayra ve Çınar, sizin gibi bir anneye sahip olduğu için bence çok mutlu ve gururludurlar."