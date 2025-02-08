İtalyan oyuncunun deprem paylaşımı duygulandırdı

İtalyan oyuncu Michele Morrone, 6 Şubat depremlerini unutmadı. Merkez üssü Kahramanmaraş olan ve 7.7 büyüklüğünde meydana gelen 6 Şubat depremi, büyük bir yıkıma sebep olmuştu. 6 Şubat depremi sadece Türkiye'yi değil, tüm dünyayı alarma geçirmişti. Bu çağrıya kayıtsız kalmayan kişilerden biri de İtalyan oyuncu Michele Morrone oldu. Morrone, deprem bölgelerinden biri olan Hatay'a giderek çocuklara destek olup unutulmaz anlar yaşatmıştı. Morrone'nin çocuklarla eğlendiği fotoğraflar sosyal medyada büyük ilgi görmüştü. İtalyan oyuncu, tarihe kapkara bir gün olarak geçen 6 Şubat depreminin ikinci yılını unutmadı. Morrone, çadır kentleri dolaşıp çocuklara hediyeler dağıttığı anları sosyal medya hesabından paylaşarak 'Unutmadım' notunu düştü. Sosyal medya hesaplarından paylaşım yapan ünlü oyuncu, "Bugün depremde etkilenen 11 ilden birisi olan Hatay'a geldik. Burada vakit geçiren çocuklar için biraz yemek, su, elbise ve oyuncak getirdik. Onlarla yaşanan kötü anıları unutturmak için biraz vakit geçireceğiz" ifadelerini kullanmıştı.