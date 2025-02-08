Soğuktan dogru beslenmeyle korunabilirsiniz

Kış aylarında soğuk hava ve kısa günler bağışıklık sisteminin önemini artırıyor. Beslenme ve Diyet Uzmanı Hande Güngör, bu dönemde hastalıklardan korunmak için bağışıklık sistemini güçlü tutmanın gerekliliğine dikkat çekti. A, C, D ve E vitamininden zengin beslenmenin bağışıklık sistemine katkısı oldukça fazla olduğunu ifade eden Güngör, "Bu aylarda havuç, brokoli, kabak, lahana, karnabahar, pırasa, maydanoz gibi sebzelerin, portakal, mandalina, elma gibi meyvelerin tercih edilmesi önerilmektedir. Haftada 2-3 kez nohut, kuru fasulye, mercimek, nohut ve barbunya gibi kurubaklagiller, günde 20-30 gram kadar ceviz, badem, fındık gibi kuruyemişler tüketilmelidir" diye konuştu.