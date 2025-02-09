Hava kalitesinin düşük olduğu günlerde dikkatli olunmalı

Uzmanlar, hava kalitesinin düşük olduğu günlerde özellikle yaşlılara, çocuklara ve diğer hassas gruplara dışarıya çıkmamalarını ya da maskeyle aktivitelerini gerçekleştirmelerini tavsiye etti.

SAĞLIĞI ETKİLİYOR

Uzmanlar, şöyle söyledi: "Özellikle sanayi tesislerinden, araç trafiğinden ve kullanılan yakıtlardan kaynaklanan hava kirliliği oluşuyor. Hava kirliliği aslında bir çevresel problem olmakla birlikte doğrudan insan sağlığını da etkiliyor. Soluduğumuz havanın kalitesini de ortaya koyuyor ki bir insan günde ortalama 2-2,5 litre su tüketirken, yaklaşık 20 bin litre hava solumaktadır. Bu nedenle solunan havanın kalitesi, bireylerin sağlığını doğrudan belirleyen bir faktördür. Bu sebeple sağlığımız açısından böyle günlerde ya dışarı çıkılmamalı ya da maske kullanılmalı" dedi.