Maskeli saldırganlardan Bayındırlı çiftçiye infaz

İzmir'in Bayındır ilçesinde, özel bir otomobilde bekleyen iki maskeli saldırgan, evinin önünde arabasından inen evli ve iki yetişkin çocuk sahibi Hakan Karataş'ı hedef aldı. Açılan ateşle ağır yaralanan Bayındırlı çiftçi, kaldırıldığı Torbalı Devlet Hastanesi'nde hayatını kaybetti. Saldırganlar ise olay yerine geldikleri beyaz renkli bir otomobille kayıplara karıştı.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Olay, Karataş'ın ailesiyle birlikte yaşadığı Çırpı Mektep mahallesindeki evinin önünde meydana geldi. İddiaya göre, başına geleceklerden habersiz evine girmek için kendine ait otomobilinden inen Karataş'a maskeli olduğu belirtilen iki kişi tarafından henüz belirlenemeyen bir nedenle ateş açıldı. Talihsiz adam, vücudunun çeşitli yerlerine isabet eden mermilerle kanlar içinde yere yığıldı. Silahlı saldırganlar olay yerinden geldikleri araçla hızlıca uzaklaştı. İlk müdahalesi 112 sağlık ekipleri yapılan talihsiz çiftçi ambulansla Torbalı Devlet Hastanesi'ne götürdü. Burada tedavi altına alınan Karataş doktorların tüm müdahalelerine rağmen hayatını kaybetti. Bayındır Jandarması olayla ilgili çok yönü soruşturma başlattı.