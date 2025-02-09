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Yunanistan’ın Eurovision şarkısına inceleme

HABER MERKEZİ

Giriş Tarihi: Gazete

Yunanistan’ın Eurovision şarkısına inceleme

Yunanistan, 2025 Eurovision temsilcisi olarak "Asteromata" adlı şarkısıyla Klavdia'yı seçti. Pontus Rum kökenli müzisyenin şarkıda "Pontus soykırımı" göndermeleri yaptığı iddiaları üzerine şarkıya inceleme başlatılacağı aktarıldı. 69'uncusu düzenlenencek Eurovision Şarkı Yarışması İsviçre'de gerçekleştirilecek.

KRİZİN HABERCİSİ

Yarışmaya katılacak şarkılar ve temsil edecek şarkıcılar belli olmaya başladı. Yunanistan'ı, "Yıldızlı Gözler anlamına gelen "Asteromata" isimli şarkısıyla Klavdia temsil edecek. Ancak şarkının sözleri Türkiye ile Yunanistan arasında olası bir krizin habercisi oldu. TRT'nin parçayla ilgili inceleme yapacağı kaydedildi.

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