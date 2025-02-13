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Ferdi Tayfur’u dua ve hayırlarla andılar

HABER MERKEZİ

Giriş Tarihi: Gazete

Ferdi Tayfur’u dua ve hayırlarla andılar

Sanatçı Ferdi Tayfur, vefatının 40'ıncı gününde İstanbul, Adana ve Muğla'da okutulan mevlit ve dualarla, adına çok sayıda şehirde düzenlenen hayır etkinlikleri ile anıldı.

Ferdi Tayfur’u dua ve hayırlarla andılar

Adana

Muğla'nın Marmaris ilçesinde Eski Cami'de mevlit programı düzenlendi. Kur'an-ı Kerim okunmasıyla başlayan programda Tayfur için mevlit okutuldu, ardından dua edildi. Programa, Marmaris Kaymakamı Nurullah Kaya da katıldı. Adana ve İstanbul'daki düzenlenen mevlit programlarına da vatandaşın ilgisi yoğun oldu. Denizli'de de babasının hayranı olduğu Ferdi Tayfur'dan adını alan pastane işletmecisi Ferdi Koçyiğit, büyük ustanın anısına tüm şubelerinde simit hayrı yaptı.

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