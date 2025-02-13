Yeşil çayın yararları saymakla bitmiyor

Beslenme ve Diyet Uzmanı Tuba Örnek, yeşil çayın sağlık üzerindeki etkilerine ilişkin açıklamalarda bulundu. 3-4 fincan yeşil çay tüketimi üzerine yapılan çalışmalarda kötü kolesterol ve trigliserit seviyelerinin düşerken iyi huylu kolesterolün arttığını söyleyen Örnek, "Yeşil çay, kolon kanseri riskini azaltıyor. Taşıdığı kafein gibi pürin alkaloitleri nedeniyle merkezi sinir sistemi üzerinde uyarıcı etkisi bulunuyor. Algılama bozukluklarının önemli ölçüde önlenebileceği yorumuna varılıyor. İdrar artırıcı olarak vücuttan ödemin boşaltılmasına yardım ediyor" şeklinde konuştu. Yeşil çayın hafif ishal vakalarında şikayetlerin giderilmesi amacıyla yararlı olduğunu hatırlatan Örnek, ağız hijyeni üzerine de yeşil çayın etkili olduğu görülmüş" dedi.