Eski menajerden Tatlıses’e dava! ‘Tehdit edildim, psikolojik şiddete uğradım’

İbrahim Tatlıses'in İzmir'de yaşayan eski menajeri Şule Yazar (45), adliyeye giderek şarkıcı hakkında suç duyurusunda bulundu. Şikayetinin ardından açıklama yapan Yazar, "Olayın buraya gelmesini istemezdim. 2 çocuk annesiyim. Eşim ve çocuklarımı korumak ve bana yapılanları kayıt altına aldırmak adına dilekçe vermek zorunda kaldık" diye konuştu.

ARTARAK DEVAM ETTİ

Şikayete söz konsu olan sürecin hamileliğinin öncesinde başladığını dile getiren Şule Yazar, "Baskılara, telefonda bağırmalara maruz kaldım. 8 ay boyunca şiddeti azalır, yapılan yanlışlıklar farkına varılır diye bekledim ama artarak devam etti. Hiçbir şekilde karşıma gelip konuşma, hesap sorulma, açıklama istenme gibi bir durum olmadı. Muhatap bulamadım. Bana getirilen tehditleri, üzerime yapıştırılmaya çalışılan suçları, arkamdan konuşulanları kabul etmedim" dedi.

"SUNACAĞIMIZ BAŞKA DELİLLER DE OLACAK"

Şikayet hakkında bilgi veren Avukat Serkan Onukar da "Muhatabımız yıllardır Türk halkının sevgisini kazanmış, sanatıyla ve bugüne kadar yaptıklarıyla her zaman gündemde olmuş bir isim. Şule Hanım çok sabretti. Şikayette bulunmak artık son çaremiz oldu. Sunacağımız başka deliller de olacak. Türk yargısına güveniyoruz" ifadelerini kullandı.