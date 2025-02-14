Kuruluş Osman zirveye yerleşti

Kuruluş Osman 180. bölümü ile Tüm Kişiler Kategorisi'nde yüzde 7,66 reyting, yüzde 18,21 izlenme payı 20+ABC1 Kategorisi'nde ise yüzde 7,68 reyting yüzde 17,71 izlenme payı elde ederek iki kategoride de birinci sıraya yerleşti. Osman Bey ve Alplerinin Söğüt'e sızarak, Moğollardan geri alması damga vurdu.

GEÇİTTEN SIZDILAR

Osman Bey, düşmanlarını şaşırtan bir kararla Kayı Obası'na dönmek yerine Söğüt'ü geri almaya karar verdi. Moğol karakollarına düzenlediği baskınlarla dikkatleri dağıtan Osman Bey ve Alpleri Söğüt'e gizli geçitten sızdılar. Bu durum Moğolları hazırlıksız olarak yakalarken Moğol nökerleri birer birer etkisiz hale getirildi. Osman Bey dar alana sıkıştırdığı Moğolları uçan ateş ile havaya uçurdu. Nökerler ağır kayıp verirken Alplerle birleşen Söğüt ahalisi şehirlerini Moğollardan geri aldılar. Saruca Bey, zaferin simgesi olarak Kayı Sancağı'nı camiinin minaresine asması ardından zafer selası Söğüt'te yankılandı. Ne kanımızı ne sözümüzü yerde koyduk" diyerek zafer konuşması yapan Osman Bey, can bedende olduğu sürece bu mücadeleden vazgeçmeyeceklerini söyleyerek ant verdi.