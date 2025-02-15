Atv Genel Müdürü Türkaslan: İçeriklerimiz ailecek izlenebiliyor

atv Genel Müdürü Hacı Ali Türkaslan, TBMM Kadına Karşı Şiddet ve Ayrımcılığı Araştırma Komisyonu'nda önemli açıklamalarda bulundu. Türkaslan, "Dizilerimizde toplumsal duyarlılık çerçevesinde gösterdiğimiz içerik seçimindeki özen şiddet, cinsiyet eşitliği ve aile değerleri gibi önemli konularda gösterdiğimiz sorumluluk hem Türkiye'de hem de dünya çapında izleyiciye ulaşan, etki yaratan bir medya gücü oluyor" ifadelerini kullandı.

SENARYOYA MÜDAHALE

Türkaslan, "Dizilerimizin yurt dışında da büyük ses getirmesinin önemli sebeplerinden biri dizilerimizin ailecek, çocuklarla rahatlıkla izlenebilecek içerikler sunuyor olması" dedi. Projelerde kadın-erkek eşitliğine özen gösterdiklerini vurgulayan Türkaslan, "Çocukların demagojik olarak kullanılmasına, çocuklara karşı psikolojik şiddet yaratılmasına karşı önlemler alınıyor. Bu içeriklere senaryo aşamasında müdahale ediliyor" diye konuştu. Haberlerde kullanılacak dilin de özenle seçildiğini söyleyen Türkaslan, "Kadına yönelik şiddet olayları haberleştirilirken şiddeti mahkum eden toplumsal algı oluşturulmaya çalışılmalı, şiddetin cezasız kalmayacağına dair kamuoyu bilgilendirilmeli. Kadına yönelik şiddet olaylarını haberleştirirken toplumsal algı oluşturmaya, şiddetin cezasız kalmayacağı mesajını vermeye özen gösteriyoruz. Bu sayede, kadınların hak arayışlarını destekleyerek, kamuoyunda daha fazla farkındalık yaratmayı hedefliyoruz. Medyanın desteğini alan kadınlar kendilerini daha güvende hissediyor" dedi.

'SOSYAL MEDYA ŞİDDETİ ÇOĞALTIYOR

Dijital medya üzerinden yayılan içeriklerin gençlere filtrelenmeden sunulmasının çocukların gelişiminde olumsuz etkiler oluşturduğuna dikkat çeken Türkaslan, "Denetimsiz yeni medya araçları, sosyal medya, dijital platformlar şiddeti yalnızca göstermiyor, aynı zamanda deneyimlemesine de olanak sağlıyor. Hem ebeveynlerin hem de devletin çocukları, gençleri, kadınlarımızı yeni medya şiddetinden korumak için daha fazla sorumluluk taşıması gerekiyor" dedi.