Sustalı Ceylan’dan çarpıcı bir tanıtım

Atv'nin büyük merakla beklenen, Süreç Film imzalı dizisi Sustalı Ceylan'ın yeni tanıtımı izleyiciyle buluştu. Aksiyon ve dram dolu sahneleriyle sosyal medyada büyük yankı uyandıran tanıtım, dizinin çarpıcı hikayesine dair ipuçları verdi. Güzelliği ve gençliğiyle hayalleri olan Ceylan, zorla evlendirildiği işsiz ve kaba kocası Necmi'ye, küçük oğlu Yusuf için katlanmaktadır. Ancak Ceylan'ın bir sırrı vardır: Gizlice sağlık meslek yüksekokulunda okumakta ve mezun olduğunda kaçmayı planlamaktadır. Tek destekçisi, Necmi'nin yaşlı babası Veysi'dir. Sustalı Ceylan, erkek egemen bir dünyada kendi kimliğini bulmaya ve hayatını yeniden inşa etmeye çalışan bir kadının destansı mücadelesini anlatıyor.