Genç opera solistleri hayalleri için ter döktü

Ulusal Genç Solist Yarışması, bu yıl 17-23 Şubat tarihlerinde iki ayrı kategoride AASSM'de yapılıyor. Alanında uzman önemli isimlerin yer aldığı jüri, çok sayıda genç sanatçı arasından seçim yapacak. Yarışmada, final bölümü halka açık ve ücretsiz olacak. Dereceye giren yarışmacılara pek çok farklı alanda ödüller de verilecek. Ulusal Genç Solist Yarışması "Üniversite" ve "Genç Profesyonel" olmak üzere iki kategoride yapılıyor. Eğitimi hala devam eden adaylar "Üniversite" kategorisinde, okullarında son sınıf ya da mezun olan adaylar ise "Genç Profesyonel" kategorisinde yarışıyor.

ELEMELER SÜRECEK

Yarışmanın ilk elemeleri AASSM Küçük Sahne'de başladı. İlk eleme bölümü,19 Şubat'ta da devam edecek. Yarı finale kalan yarışmacılar, 20 Şubat'ta Küçük Sahne'de halka açık yapılacak yarışmada final için mücadele edecek.