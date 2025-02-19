Osman bey artık intikam için yaşayacak!

Atv ekranındaki altıncı sezonunda da reytinglerin zirvesinde yer alan ve izleyiciden büyük ilgi gören 'Kuruluş Osman', nefesleri kesecek 181'inci bölümüyle bu akşam 20.00'de ekrana gelecek. Geçtiğimiz bölüm finalinde Begüm Hatun tarafından Bala Hatun'un yakılarak şehit edilmesi seyirciyi büyük bir merak içinde bırakırken 181'inci bölüm fragmanları on milyonlarca izlenmeye ulaşarak rekor kırdı. 181. bölümde Osman Bey'in yaslandığı dağ yıkılmıştır. Bala Hatun'un haince şehit düşürülmesi Osman Bey'i büyük bir öfke ve üzüntüye boğar. Büyük bir intikam yemini eden Osman Bey, artık sadece Bala'sının intikamı için yaşaycağını söyler.