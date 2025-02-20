Akpınar’ın kızından duygusal paylaşım: Gülümse sadece

Metin Akpınar'ın, Suphiye Orancı ile olan evlilik dışı ilişkisinden 2 kızı ve 2 torunu olduğu, yıllarca kabul etmediği haberi magazin gündemine bomba gibi düşmüştü. Tek yumurta ikizleri Duygu Nebioğlu ve Sevgi Katkıcı, anneleri tarafından henüz iki aylıkken Antalya'daki bir köyde bakıcı kadına bırakılmış, Çocuk Esirgeme Kurumu'nda devlet korumasına alındıktan sonra Nebioğlu Ailesi tarafından evlatlık alınmıştı. Duygu Nebioğlu, DNA testi ve mahkeme kararıyla 82 yaşındaki sanatçının öz kızı olduğunu resmiyete kavuşturmuştu. Metin Akpınar'a babalık davası açan Duygu Nebioğlu verdiği röportajda çarpıcı ifadelere yer vermişti.

Duygu Nebioğlu'nun annesi Suphiye Orancı

Duygu Nebioğlu ve ikizi

FOTOĞRAFINI PAYLAŞTI

Nebioğlu, biyolojik babası Metin Akpınar'ın gerçeklerin ortaya çıkmasını istemediğini söylemişti. Paylaşımlarıyla sürekli gündemde olan Duygu Nebioğlu bu kez annesine seslendi ve Metin Akpınar hakkındaki sözleri dikkat çekti. Paylaşımlarıyla sürekli gündemde olan Duygu Nebioğlu bu kez annesine seslendi ve Metin Akpınar hakkındaki sözleri dikkat çekti: Anneme bir şey söylemek istiyorum. Her şeyi öğrendim. Ah Metin Ah... Daha sonra annesinin fotoğrafını paylaşan Nebioğlu, "Dün gece rüyamda gördüm seni. Yaşadıkların için, sana yapılanlar için çok üzgünüm. Sana aylardır attıkları iftira ortaya çıkıyor artık. Gülümse sadece" yazdı.