Çeşme’de Türk Sanat Müziği Korosu’ndan 30. yıl konseri

Çeşme Belediyesi bünyesinde çalışmalarını sürdüren Türk Sanat Müziği Korosu, 30. yılını özel bir konserle kutlamaya hazırlanıyor. "Meragi'den Günümüze" başlıklı ücretsiz konser, 23 Şubat Pazar günü saat 20.30'da Çakabey Kültür Merkezi'nde müzikseverlerle buluşacak. 1995 yılında kurulan ve yıllardır sanatseverlerle buluşan koro, Çeşme'de yaz ve kış konserleriyle büyük ilgi görüyor. Çeşme Kültür ve Sanat Derneği Başkanı Arda Gönül, konserin ana temasının, 1360- 1435 yılları arasında yaşamış olan ünlü bestekâr Melegalı Abdülkadir Meragi'nin eserlerine dayandığını belirtti.

'19 ESER YER ALACAK'

Gönül, "Sanatın gerçek anlamda icra edilmesini önemsiyor, geçmişimizin değerli müzik mirasını unutturmamaya çalışıyoruz. Konserimizde 19 eser yer alacak. Bunlardan 9'u koro, 10'u ise solistler tarafından seslendirilecek. İlk üç eser nispeten ağır olsa da program ilerledikçe daha bilinen ve dinleyicilere keyifli anlar yaşatacak eserlere de yer vereceğiz" dedi. Çeşme ve Urla başta olmak üzere birçok şehirde konserler gerçekleştiren koro, TRT'nin radyo ve televizyon programlarında da yer aldı. Arda Gönül, konserin gerçekleşmesine katkı sağlayan Çeşme Belediyesi'ne ve emeği geçen herkese teşekkür ederek, "İzleyicilerimize keyifli bir müzik akşamı diliyor, nice 30 yıllara hep birlikte ulaşmayı temenni ediyoruz" ifadelerini kullandı.