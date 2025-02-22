İzmirli piyanist festivalden ödülle döndü

Sanat ve Tasarım Fakültesi Müzik Bölümü Dr. Öğretim Üyesi Başar Can Kıvrak'ın yüksek lisans öğrencisi Emre Alptekin, Çukurova Üniversitesi (ÇÜ) Devlet Konservatuvarı tarafından geleneksel hale getirilen ve bu yıl 6. kez düzenlenen Uluslararası Rhapsody Adana Piyano Festivali ve Yarışması'nda E kategorisinde birinci oldu. Opera sanatçısı bir anne ve babanın çocuğu olan Emre Alptekin en büyük hayalinin uluslararası alanda başarılı bir konser piyanisti olmak olduğunu belirtti.

SANATIN İÇİNDE BÜYÜDÜ

Alptekin "Küçük yaşlardan beri müzikle iç içeyim. İlk olarak 4'üncü sınıfta Mersin Konservatuarı'nda piyano eğitimine başladım. 5'inci sınıfta ise Dokuz Eylül Üniversitesi Devlet Konservatuarı'nda eğitimime devam ettim. Lisans eğitimimi burada bitirdim. Eğitimim süresince Dr. Öğretim Üyesi Demet Eytemiz ile çalıştım. Sonrasında da yüksek lisans eğitimi için Müzik Bölümü'nde Dr. Öğretim Üyesi Başar Can Kıvrak'ın öğrencisi oldum. Hedefim uluslararası alanda başarılı bir piyanist olmak. Böyle bir yarışmada ödül almak benim için çok anlamlı" dedi.