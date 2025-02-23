Gizem’in sinsi planı

atv'nin beğeniyle izlenen dizisi Kardelenler'in yeni bölümü seyirciyi yine ekran başına kilitleyecek. Korkmaz ailesi, Gülcan'ın başına gelenlerin şokunu yaşarken, bir yandan da su basmış olan evlerinin çaresizliği içindedirler. Raci, Gülcan ile arasını düzeltmenin yollarını arar. Koray ise işin içinden sıyrılmanın rahatlığını yaşamaktadır.

ÇINAR'DAN YENİ İŞ KARARI

Gündoğan Koleji'nde çocuklar, yeni bir ödev yapmak için kolları sıvar. Para kazanmakta kararlı olan Çınar ise, yeni bir iş daha yapmaya karar verir. Kahraman, anne ve babasına Fatoş'tan gizli yardım etmek isterken, Gizem'in Aysel'e karşı yapmak istediği sinsi hamle, hiç beklenmedik bir sonuç doğurur. Sosyal medyada büyük yankı uyandıran tanıtımların ardından, Kardelenler'in son tanıtımı, dizinin zengin hikayesinin derinliklerine dair ipuçları veriyor.

AŞK, AİLE BAĞLARI VE DRAM

Aşk, aile bağları ve dram gibi temaları etkileyici bir şekilde harmanlayan dizi, bu akşam saat 20.00'de ekrana geliyor. Yönetmenliğini Serkan Birinci üstlendiği, senaryosunu ise Gül Abus Semerci kaleme aldığı dizinin kadrosunda ise Ayda Aksel, Barış Falay, Serhat Kılıç, Ahu Yağtu, Edip tepeli, Hakan Salınmış, Uğur Uzunel, Hakan Salınmış, Nur Yazar, Ece Yaşar, Hakan Zavlak, Zeynep Atılgan, Mehmet Fatih Obuz gibi sevilen oyuncuların yer alıyor.