Bir Gece Masalı’nda duygusal zirve

Salı akşamları atv ekranlarında izleyiciyle buluşan, yapımcılığını Nazlı Heptürk'ün üstlendiği yapımına ise NGM'nin imza attığı Bir Gece Masalı'nın 23. bölümüne, Mahir'in duygu yüklü konuşması damgasını vuracak. 25 Şubat Salı akşamı ekrana gelecek yeni bölümünde, Selim'in diri diri toprağa gömdürdüğü Mahir, düştüğü tuzaktan kurtularak hak ettiği terfiyi alır. Yaptığı konuşma ise herkesi duygulandırır. Mahir'e hayat veren başarılı oyuncu Burak Deniz, kendisini de çok etkileyen sahne için duygularını paylaştı; "Mahirin duygusunu anlatmaktan ziyade sadece tahmin edebilirim, bu sahne üzerinde... Şehit çocuğu olmak, buna bağlı bir hayat yaşamak ve polis olup bunu hakkında bir şeyler söylemek kolay değil... O da konuşmasında bunu söylüyor. Yapabileceği tek şey evladı olduğu babanın adını yaşatabilmek ve ona en layık şekilde onu anabilmek.

'HİSSETTİĞİM TEK ŞEY GURURDU'

O anda hissettiğimi hatırladığım en belirgin duygu gurur idi. Bütün bunlar birleştiğinde tek yapmam gereken orada var olmaktı." Mahir'in nasıl kurtulduğu, Boris ve Selim'e bunun bedelini nasıl ödeteceği ve Canfeza ile kavuşmalarında yaşanacaklar şimdiden büyük ilgi uyandırdı.