Bir Gece Masalı izleyiciyi ekrana kilitledi

ATV ekranlarında yeni bölümüyle izleyicisiyle buluşan Bir Gece Masalı, Tüm Gün Tüm Kişiler kategorisinde yüzde 5,92 reyting ve yüzde 15,24 izlenme payı alarak gecenin birincisi oldu.

Başrollerini Burak Deniz ve Su Burcu Yazgı Coşkun'un paylaştığı, kadrosu ve konusu ile büyük merak uyandıran Bir Gece Masalı, yayınlanan yeni bölümüyle sosyal medyada da büyük bir yankı uyandırdı.

23. bölümde Canfeza'nın yardımı ile Kürşat son anda Mahir'i diri diri gömüldüğü yerden kurtarmayı başardı. Boris'in ölümü ile teşkilattaki gerçekler ortaya çıktı.