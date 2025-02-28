Buika ve Kibariye birlikte konser verdi

İspanyol müziğinin Grammy ödüllü sesi Buika ile arabesk ve pop müzik şarkıcısı Kibariye, İstanbul'da müzikseverlerle bir araya geldi. Volkswagen Arena'da gerçekleşen konserde sevenlerine seslenen Buika, çok endişeli günler geçirdiğini, bu süreçte melek gibi Türk doktorlarıyla tanıştığını söyledi. Aynı zamanda amatör bir müzisyen olan doktorunu sahneye davet eden Buika, doktoruyla birlikte iki şarkı seslendirdi. İspanyol sanatçı, ardından Türkçe "Seni seviyorum İstanbul!" diyerek, "Dolor de rumba" ve 'Las simples' gibi sevilen parçalarını seslendirdi. Buika, solo performansının ardından heyecanını dile getirirken sahneye, alkışlar eşliğinde Kibariye'yi davet etti. İkili, geçen haftalarda dijital platformlarda yayımlanan, sözü ve müziği Sezen Aksu'ya ait "Sevdam ağlıyor" parçasını ilk kez canlı olarak birlikte seslendirdi.