Edis’in annesinden umut veren kitap: ‘Pes Etmek Yok’

İzmir'de şarkıcı Edis'in bir otelde genel müdür olarak görev yapan annesi Sevil Görgülü, 2007 yılında 4'üncü evre metastatik kolon kanseri tanısı aldı. Kanserle yıllarca mücadele eden ve yenip, 2023 yılında sağlığına kavuşan Görgülü, hastalığının son evrelerinde kanserle mücadelesi hakkında kendi kurduğu blogda yazılar yazmaya başladı. Görgülü, bu yazıları bir kitapta toplamaya karar vererek, mücadelesini etmek 'Pes Etmek Yok' kitabında anlattı. Görgülü, raflarda yerini alan kitabın gelirini ise KİTVAK'a (Kemik İliği Transplantasyon ve Onkoloji Merkezi Kurma ve Geliştirme Vakfı) bağışlayacak.

'ZIMBALI DEFTER GİBİYDİM'

Kemoterapiler sonrası yaklaşık 10 saat süren bir ameliyata girdiğini dile getiren Görgülü, "Bıçak sırtı bir ameliyattı. Ancak başarılı bir operasyonla kolon, karaciğer, safra kesesi, yumurtalık temizlendi. Ameliyattan çıktığımda boydan boya kesildiğim için zımbalı defter gibiydim. O büyüklükteki tümörler genellikle 9-12 kürden sonra küçülebiliyormuş. Ben başaracağıma o kadar inanmıştım ki o hastalığı yok saydım. Altı kür sonra ameliyat yapılabilir noktaya geldim. Sağlığım şu anda iyi. Üç aylık kontrollerle devam ediyor. Son olarak 2023 yılının Haziran ayında kemoterapi aldım. 4 ay sonra 2 yıl olacak ve gayet iyi durumdayım" dedi.

'ÇOK GÜZEL TEPKİLER ALDIM'

Kitaptan elde edilecek olan gelirin KİTVAK'a bağışlanacağını ifade eden Görgülü, "Hastalığın sonlarına doğru ilk olarak sosyal medyada bir kanser blogum vardı. Orada paylaşmaya başlamıştım. Çok fazla kişiye ulaştım. Çok güzel geri dönüşler almaya başladım. Kitap fikri de o insanlardan geldi. Kitap olursa daha kalıcı olacağını düşündüm. 5 yıl sonra da 10 yıl sonra da okunsa faydalı olacak. Böyle olunca da kitabı yazdım ve çok güzel tepkiler aldım. Kitabın birilerine ışık olmasını ve olurken de elde edile gelirin de bu yoldaki kişilere fayda sağlamasını istedim" açıklamalarında bulundu.