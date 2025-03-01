Bolu Kartalkaya’da hayatını kaybedenleri andılar! Mor ve ötesi grubundan alkış toplayan hareket

İstanbul Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda önceki gün düzenlenen Saygı1: Mor ve Ötesi konseri, efsanevi rock grubunu onurlandırmak için Türkiye'nin en önemli sanatçılarını bir araya getirdi.

ONLARI UNUTMADILAR

Sahnede Adamlar, Aleyna Tilki, Birsen Tezer, Bulutsuzluk Özlemi, Ceza, Dolu Kadehi Ters Tut, Ece Dağıstan, Edis, Madrigal, Nükhet Duru, Sıla, Simge Pınar, Simge Sağın ve Son Feci Bisiklet gibi etkileyici bir sanatçı kadrosu yer aldı. Geceye heyecan verici performansların yanında asıl damga vuran olayı Mor ve Ötesi'nin 'Melekler Ölmez' adlı parçasını söylerken yaşananlar oldu. Grup şarkıyı söylerken, Bolu Kartalkaya yangınında hayatını kaybeden 78 vatandaşın isimlerinin ekrana yansıtıldı. Bu anlamlı anlar sosyal medyada gündeme geldi. 21 Ocak sabaha karşı Bolu Kartalkaya'da bulunan Grand Kartal Otel'de yangın çıkmıştı. Otelde bulunan 238 kişiden 78'i hayatını kaybetmişti. Bu olay tüm Türkiye'yi yasa boğmuştu.