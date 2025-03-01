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Kokulu mum yakmak hava kirliliği yaratabilir

HABER MERKEZİ

Giriş Tarihi: Gazete

Kokulu mum yakmak hava kirliliği yaratabilir

ABD ve Almanya'dan bilim insanlarının yaptığı araştırmada, kokulu mumlar ve benzeri ürünlerin saldığı uçucu organik bileşiklerin (VOC) ozonla etkileşime girerek nanoskopik partiküller oluşturduğu belirlendi. Bu partiküller, akciğerlere nüfuz edebilecek kadar küçük olduğu için sağlık açısından risk taşıyor. Daha önce yapılan çalışmalar, bu tür ince partiküllerin kalp ve solunum hastalıklarıyla bağlantılı olabileceğini gösteriyor. Araştırmacılar, bina tasarımlarının ve havalandırma sistemlerinin bu iç mekân kirleticilerine karşı daha duyarlı olması gerektiğini vurguluyor. Jung, "Doğal bir orman havası yaratmaya çalışırken aslında iç mekanda solunmaması gereken yüksek düzeyde kimyasal partiküller oluşturuyoruz" dedi.

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