Evlilik başını yaktı! İnan Kıraç’a vasi tayini

Türkiye'nin en zengin iş insanlarından 87 yaşındaki İnan Kıraç'ın Emine Alangoya ile yaptığı evlilik ailede krize yol açtı. 24 Aralık'ta yapılan evlilik sonrası İnan Kıraç'ın kızı İpek Kıraç avukatı aracılığıyla İstanbul Anadolu Adliyesi 18. Aile Mahkemesi'ne giderek dava açtı ve evliliğin iptali için başvuru yaptı. Mahkeme vasi davası için 12 Mart'a gün verirken, duruşma gününe kadar İnan Kıraç'ın, Adli Tıp Kurumu'nda muayene olması kararlaştırıldı. Kıraça Holding'in sahibi İnan Kıraç, geçtiğimiz çarşamba günü Adli Tıp Kurumu'na giderek akli melekelerinin yerinde olup olmadığına dair rapor hazırlayacak olan psikiyatri heyetinin karşısına çıkmıştı. İnan Kıraç, Yeditepe Üniversitesi Tıp Fakültesi'nden aldığı "Akli melekeleri yerindedir" raporu ile Büyükçekmece Belediyesi'nde nikah kıymıştı. Eski Koç Holding çalışanı 75 yaşındaki Emine Alangoya'nın bu dördüncü evliliğini yapmıştı.

PSİKİYATRİK MUAYENE YAPILDI

İpek Kıraç'ın başvurusu sonrası Adli Tıp Kurumu, İnan Kıraç'ı şubat ayının başında çağırdı. Aracıyla kuruma giden Kıraç, yaklaşık 2.5 saat boyunca içeride kaldı. Kıraç ve avukatı geldikleri araçla öğle saatlerinde Adli Tıp Kurumu'ndan ayrıldı. Adli Tıp Kurumu'ndaki psikiyatrik muayene sonrası beklenen rapor açıklandı. İş insanı İnan Kıraç hakkında evliliğinin iptali istemiyle açılan dava kapsamında Adli Tıp Kurumunca hazırlanan raporda, Kıraç'ın fiili ehliyetinin olmadığı ve vasi tayin edilmesi gerektiği kaydedildi.