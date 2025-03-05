Usta sanatçı Edip Akbayram’a veda

Sanatçı Edip Akbayram, zatürre sonrası geçirdiği iç kanama nedeniyle 4 Ocak'ta hastaneye kaldırılmıştı. Yoğun bakımda tedavi gören 52 gün sonra Edip Akbayram, 2 Mart 2025 tarihinde hayatını kaybetti. Edip Akbayram, Cemal Reşit Rey'de düzenlenen törenin ardından Teşvikiye Camii'nde son yolculuğuna uğurlandı. Edip Akbayram'ın cenazesi Üsküdar'daki Karacaahmet Mezarlığı'nda defnedildi.

EVİNİN ÖNÜNDE ANILDI

İstanbul'da tedavi gördüğü hastanede 75 yaşında yaşamını yitiren Türk müziğinin usta ismi Edip Akbayram için Nevşehir'in Avanos ilçesindeki evinin önünde anma programı düzenlendi. Kızılırmak kenarındaki toplanma alanında bir araya gelen Akbayram'ın sevenleri, ellerinde karanfillerle ve üzerlerinde Akbayram'ın fotoğrafı ile "Unutmayacağız" yazılı pankart taşıyarak saygı yürüyüşü yaptı.

'ÇOK EKSİK KALACAK'

Cenaze töreninde konuşan Türkü Akbayram, "Çoğumuzun Edip ağabeyi ama benim babam, canıma can katan. Yoluma inanılmaz bir ışık tutan. Ne söylesem onun bu coğrafyaya bu ülkeye kattığı değerden daha anlamlı olmayacak. Ne söylesem çok eksik kalacak. Doğduğu andan itibaren hayatı mücadele ve direnişle geçen koca bir ömür babamınki. Seni sesimle yaşatacağım baba. Bir evlat olarak ömrüm boyunca seninle gurur duydum

Seninle gurur duymaya devam edeceğim" dedi.

250'YE YAKIN ÖDÜL

Dostlar Orkestrası'nı 1974 yılında kuran Akbayram, Anadolu pop müziğinin önde gelen isimlerinden biri oldu."Aldırma Gönül" ve "Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz" adlı parçalarıyla satış rekorları kıran Akbayram, geniş bir hayran kitlesi kazandı. Aldığı ödüllerin arasına Altın Plak'ı da yazdıran sanatçının 250'ye yakın ödülü bulunuyor.