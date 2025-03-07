Kuruluş Osman son bölümüyle nefes kesti

'KURULUŞ Osman' 183. Bölümü AB kategorisi'nde ise yüzde 5,19 reyting, yüzde 14,69 izlenme 20+ABC1 kategorisi'nde ise yüzde 7,16 reyting yüzde 17,26 izlenme payı elde ederek iki kategoride de birinci sıraya yerleşti. Ekranların en çok izlenen dizisi 'Kuruluş Osman', atv ekranındaki 183'inci bölümüyle nefesleri keserken reytinglerin ve sosyal medyanın zirvesinde yer aldı.

"AMA BİZ TÜRK'ÜZ"

DİZİNİN 183. bölümünde; Türk yurdunda Moğol baskısını sonlandırmak ve Ulugan'ın nöker ordusunu yok ederek obasını geri almak için harekete geçen Osman Bey, Türkmen Beylerinden Ayaz Bey'e haber göndererek görüşmek istediğini bildirir. Olcayto Han tarafından gönderilen Moğol nökerleri, Ulugan'ın ordusuna katılmak üzere yürüyüşe geçtikleri sırada, Osman Bey'in uçan ateşlerle düzenlediği baskınla bozguna uğrar. Ulugan, "Nökerlerimin hesabını vereceksin! Hâlâ sayıca üstün olan biziz!" der. Osman Bey'in cevabı nettir: "Biz Türk'üz!"