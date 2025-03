“Kaza hayatımın anlamını değiştirdi”

Yeni dizisinde psikiyatrist Özge karakterini canlandıran ünlü oyuncu Esra Ronabar, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü için sağlık çalışanlarıyla bir araya geldi. "Erkekler Günü'nün olmadığı bir dünyada Kadınlar Günü'nü kutlamak üzücü" diyerek sözlerine başlayan Ronabar, yaşanan kadına şiddet olaylarına gönderme yaparak şunları söyledi; "Kadın cinsine dikkat çekmeye çalışmak hepimizin ayıbı. Şiddetin her türlüsü kimden kime olursa olsun affedilebilecek bir şey değil. Bugünü evet büyük bir mutlulukla kutluyoruz. Ama yaşanan şiddet olaylarını unutmadan bu günü kutlamamız lazım. Şiddete başvuranlara neden bunu yapıyorsun sorusunu sorup onları da kucaklamamız gerekiyor."

HER GÜNÜM DOĞUM GÜNÜ

12 yıl önce sete giderken trafik kazası geçiren ve o kazanın hayatının dönüm noktası olduğunu söyleyen başarılı oyuncu, "4 yıl boyunca sol kolum, sol ayak bileğim yoktu. 4 büyük ameliyat ve binlerce saat süren fizik tedavi geçirdim. Topal ve çolak kalma ihtimalim vardı. O dönem 35 yaşındaydım. Şimdi her sabah kalktığımda elime bakıyorum, elim felçli değil. Koluma bakıyorum, oynatabiliyorum. Ayak bileğim sağlam. Sahneye çıkabiliyorum, topuklu ayakkabı giyebiliyorum. Ben bir kaza yaşayarak bu farkındalığa ulaştım. O yüzden özellikle söylüyorum her günü doğum günü, her günü özel bir günmüş gibi kutluyorum" diyerek duygusal anlar yaşadı.