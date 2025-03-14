Oryantal Tanyeli entübe edildi

Bir döneme damga vuran efsane dansçı Tanyeli, karın ağrısı şikayetiyle gitiği hastanede tesadüfen pankreas kanseri olduğunu öğrenmişti. Uzun süredir tedavi gören 54 yaşındaki Tanyeli'den kötü haber geldi. Tanyeli'nin bir süredir sosyal medya hesabından bir paylaşım yapmaması sevenlerini korkutmuştu. Sevenlerinin desteğiyle ayakta durmaya çalışan Tanyeli, sağlık durumu hakkında sevenlerini bilgilendirmeyi ihmal etmiyordu. 2,5 senedir hastalıkla mücadele eden ve dün akşam durumu ağırlaşan Tanyeli, entübe edildi. Geçtiğimiz haftalarda adına düzenlenen geceye bile rahatsızlığı nedeniyle gidemeyen Tanyeli sağlık durumu hakkında hayranlarına bilgi vermişti.

'HAKKINIZI HELAL EDİN'

Ünlü sanatçı, "Hepinize hayırlı geceler, beni merak edenler ve yorumlarınızla endişelenmişsiniz bunu anlıyorum ve üstümde yük. Hastanedeyim Allah nasip ederse bugün yarın taburcu olacağım inşallah. Genelde tedavi için aldığım ilaçlar uyku yapıyor ve uyuyorum, mesajlara cevap verebilecek durumda olmuyorum hakkınızı helal edin ağrım çok ve öyle tek tek yazacak, konuşacak gücüm olmuyor. Allah'a emanet olun bana en güzel hediye dualarınız" ifadelerini kullanmıştı.

HAYAT HİKAYESİ İLE HÜZÜNLENDİRDİ

Anne ve babası teyze çocukları olan Tanyeli'nin ailesi henüz o iki yaşında iken dağıldı ve çocukluk yıllarını Çocuk Esirgeme Kurumu'nda geçirmek zorunda kaldı. İlk evliliğini 14 yaşında yapan Tanyeli, 15 yaşında iken Taylan ismini verdiği oğlu dünyaya geldi. Tanyeli dans etmeye nasıl başladığını, "15 yaşında İzmir Alsancak'ta bir mağazada çalışıyordum. Gecekonduda oturuyorduk. Tuvaleti bile dışarıdaydı. Oğluma mama almak zorundaydım. Anneannem bakardı Taylan'a, ben de gündüz çalışmaya giderdim. Teyzem de İzmir'de bu camiaya kostüm diken biriydi o bana, 'anneni herkes tanıyor git dans et' dedi. Burası gündüz kadın matinesiydi. Orada dans ettim" sözleriyle anlattı.