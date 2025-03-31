Bayram sonrası beslenmeye dikkat

Oruç sonrası beslenme ilgili önemli hatırlatmalar yapan Diyetisyen Gamze Söylemez, su tüketimine dikkat çekti. Ramazan Bayramı'nda yavaşlamış olan metabolizmanın hızlandırması için öncelikle dikkat edilmesi gereken belli başlı hususların olduğunu belirten Diyetisyen Gamze Söylemez, "Bunlardan birincisi Ramazan Bayramı'nda mutlaka iki ana öğün, iki ara öğün şeklinde beslenmeniz gerekmektedir Burada özellikle her öğün arasında 2-3 saat kadar fark olursa bu da yavaşlamış olan metabolizmanızın hızlanmasına yardımcı olacaktır" dedi.