Deniz Uğur’dan bomba sözler: Boykota destek verenlerin ben ciğerini bilirim

Oyuncu Deniz Uğur'un boykota destek veren ünlülerle ilgili yorumu gündeme bomba gibi düştü. 'Ben sizin ciğerinizi bilirim' diyen Uğur, sözüm ona birbirlerine destek vermiş gibi görünen oyunculara ağır ithamlarda bulundu. Oyuncu arkadaşlarını desteklemek için birbiri ardına yorum yapanlara 'patlak egolu kâğıttan bebekler' diyen Uğur şöyle söyledi: "Ben düşüncelerimi dile getirdiğim için mobbing yerken oyuncu "arkadaşlarım" neredeydi acaba? Hangisi benim haklı isyanıma hassasiyet gösterdi, dayanışma içine girdi? Bir meslek grubu olarak oyuncu milletinin birbiriyle "dayanıştığı" asla görülmemiştir. İçlerinde hırs vardır çünkü, dayanışma değil rekabet ruhu vardır. Keşke ciğerlerini bilmeseydim ama biliyorum. Bu yüzden sevdiklerim çok azdır. Kurtlar sofrasında benim kadar tecrübe kazanmamış saf kalpli insanlar samimiyetinize inanıyor olabilir ama ben bu "dayanışmayı" yemiyorum patlak egolu kağıttan bebekler sizi... Gerçek olamadınız gitti."